شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعارض قرار أمريكا بحظر واردات إقليم شينجيانغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إنها تعبر عن "استيائها البالغ ومعارضتها القوية" للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الوزارة وصفت القرار الأمريكي بأنه "تنمر اقتصادي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمس الخميس قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بالحكم الذاتي بدعوى مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية، بينما ترفض الصين الاتهامات بحدوث انتهاكات في شينجيانغ.