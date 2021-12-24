عيار 24 بـ 904 جنيهات للجرام.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، 24 ديسمبر، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام.

يأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس ارتفاعا بحوالي0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الجمعة، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 678 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 791 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 904 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6328 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.