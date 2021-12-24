شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 76.56 دولارللبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، والأسواق مغلقة اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب عطلة عيد الميلاد.

وأعلن الاتحاد الموحد لعمال النفط FUP والنقابات التابعة له تنظيم إضراب وطنى، احتجاجًا على قرار الحكومة البرازيلية ببيع وخصخصة شركة بتروبراس أكبر شركة فى البرازيل، حسبما قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

ووفقًا للوائح النقابات البرازيلية، فإن الإضراب يعنى أن عمال بتروبراس ومعظمهم ينتمون إلى الاتحاد الموحد لعمال النفط، هم بالفعل فى حالة تأهب للوقوف إذا قررت الحكومة بيع الشركة.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية أمس، الإفراج عما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وبما يعادل 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.

وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن هذه القرار يأتي في إطار المشاركة في الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار النفط ، وبعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها، رغم أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا عزز الطلب على الطاقة.

وأكدت الحكومة إن الإفراج عن احتياطيات النفط لن يؤثر على إمدادات النفط المحلية في حال نشوب أزمة مفاجئة في العرض والطلب على النفط.

وسجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 2.6%، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%.