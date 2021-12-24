شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا تعلن تعطيل ألعاب الفيديو أثناء حركة سياراتها بعد خضوعها للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستجيب Tesla بسرعة للتحقيق الذي أجرته NHTSA حول الألعاب داخل لوحة القيادة أثناء تحرك السيارات، وعلمت صحيفة The Guardian أن شركة Tesla ستقدم تحديثًا يعطل لعبة Passenger Play أثناء التنقل، وذلك بعد نشر إجراء تحقيق معها بسبب تشغيل ألعاب الفيديو على شاشات السيارات أثناء القيادة، والذى سيؤدى إلى حوادث كبيرة للسائقين لتشتيت انتباهم ، وفقا لتقرير engadged التقنى. وقالت متحدثة باسم المنظم إن تسلا وعد بالتغيير بعد مناقشة الأمر مع المسؤولين، ولم يكن هناك أي ذكر لموعد وصول التحديث ، ولكن من الآمن افتراض أنك ستضطر إلى الوقوف لجلسات اللعب المستقبلية.

وشدد الممثل على أن التحقيق سيستمر على الرغم من التحديث، وأكدت NHTSA أن قانون سلامة المركبات يمنع الشركات من بيع السيارات التي تشكل مخاطر كبيرة على السلامة ، بما في ذلك القيادة المشتتة للانتباه، ويغطى التحقيق ما يقرب من 580،000 Tesla EVs بين عامى 2017 و 2022.

ولم تعد تسلا تدير فريق علاقات عامة ولم تكن متاحة للتعليق، ومع ذلك فإن تغيير الميزة ليس مفاجئًا وقد يؤدى عدم اتخاذ أى إجراء إلى تفاقم العواقب إذا وجدت NHTSA أن تسلا كانت مهملة، وهناك أيضًا مسألة الضغط التنافسى، وأصلحت مرسيدس-بنز مؤخرًا خطأ سمح بتشغيل الفيديو في منتصف القيادة ولن يبدو الأمر جيدًا إذا رفضت تسلا أن تحذو حذوها.