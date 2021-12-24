شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة.. استقرار عند 790 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، استقرارًا ملحوظًا بعد ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 790 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيها

الجنيه الذهب 6328 جنيها

اونصة الذهب 1808 دولار.





السعر العالمي للمعدن الأصفرأسعار الذهب في المعاملات الفورية سجلت أمس ارتفاع بحوالي0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأميركية.

وأشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن خطر دخول المصابين بالسلالة أوميكرون إلى المستشفيات أو إصابتهم بأعراض خطيرة أقل مقارنة بالسلالة دلتا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.87 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 1854.02 دولار.