شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم 6% في نوفمبر على أساس سنوي باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلك في عموم البلاد ارتفعت بنسبة 6ر0 في المئة خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر، على أساس سنوي، مقارنة بزيادة نسبتها 1ر0 في المئة في تشرين أول/أكتوبر.

وبحسب الوزارة، تجاوز الارتفاع الشهر الماضي الزيادة التي كانت متوقعة بواقع 4ر0 في المئة.

كما سجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، والذي يستبعد الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية، نسبة 5ر0 في المئة الشهر الماضي، مقابل 1ر0 في المئة في الشهر السابق عليه. وتجاوزت هذه الزيادة توقعات تحدثت عن ارتفاع بنسبة 4ر0 في المئة. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسكن والوقود والأثاث والملابس والترفيه، في حين تراجعت أسعار الرعاية الصحية والنقل والاتصالات.

وقد ارتفع معدل التضخم الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3ر0 في المئة على أساس شهري فصلي معدل.