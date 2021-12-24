شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: تقليل حلقات التداول على الفراخ يؤدى لتراجع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن تقليل حلقات التداول على الفراخ البيضاء سيؤدي إلى تراجع أسعارها، مشيراً إلى أن تفعيل البورصة السلعية الخاصة بالدواجن في أكتوبر قد يساهم في خفض الأسعار خلال الشهور القادمة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن إزالة الرسوم وضريبة القيمة المضافة على الاعلاف قد يكون له نتائج إيجابية في الحد من أي ارتفاع مستقبلي في الأسعار.

وأشار إلى أن تدشين بورصة سلعية للدواجن سيكون مدرج فيها 3 قطاعات رئيسية: الأولي المزارع، والثانية شركات الأدوية، والثالثة الأعلاف، وهنا من خلال هذه المدخلات ستنجح البورصة السلعية في تحديد سعر مناسب لتداول الدواحن، ومن ثم علاج أي خلل في عملية التسعير".

وأشار إلى اجتماع مرتقب للجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن الشهر المقبل سيجري مناقشة وسائل واضحة لتحديد هوامش ربح تكون مناسبة، وتساهم في الحد من أي زيادة في الأسعار.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن، عدم حدوث ارتفاع في أسعار الدواجن، خلال الفترة المقبلة، في ظل معروض كبير وانضباط في عملية الطلب بالسوق حالياً، موضحاً الأسعار في المزرعة الآن للدواجن البيضاء تكون 25 جنيها للكيلو، وقد يصل السعر للمستهلك بحد أقصى 33 جنيها.