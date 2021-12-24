شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد صعيد مصر خلال الفترة الماضية عدد من المشروعات البترولية العملاقة في كافة الأنشطة البترولية، ومنها المشروعات المتعلقة بتطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية والتي كانت كالتالي:

1-تم زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 6.5 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن .

2-تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية .

-3 تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بحوالي 2500 طن ، وبإجمالى استثمارات 70 مليون جنيه .

-4 تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 2ر1 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم .

-5 مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعى، حيث تم إضافة 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليار جنيه بإجمالى أطوال 8 آلاف كم .

يذكر أن مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد، إجمالي إنتاجه 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين ، فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال الى الجنوب