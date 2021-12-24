شكرا لقرائتكم خبر عن 2194 فريقا و15 ألف لاعب من ذوى الهمم فى مصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الفرق من ذوي الهمم بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بلغ 2194 فريقاً عام 2020، كما بلغ عدد اللاعبين ذوي الهمم بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية نحو 15 ألفا و173 لاعباً عام 2020.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الهمم بلغ نحو 3 آلاف و836 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال عام 2020، كما بلغ عدد المدربين لذوي الهمم بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية نحو 715 مدرب عام 2020.

وكان عدد المنشآت الرياضية بلغ 5 آلاف و157 منشأة رياضية عام 2020، مقابل 5 آلاف و126 منشأة عام 2019 بزيادة بلغت نحو 0.6%، وبلغ عدد الأندية الرياضية 722 نادياً "86 حكومي، 92 عام /أعمال عام، 544 خاص" عام 2020، مقابل 746 نادياً "86 حكومي، 98 عام /أعمال عام، 562 خاص" عام 2019 بتراجع بلغ 3.2٪، ويرجع انخفاض عدد الأندية عام 2020 إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية.

وسجل عدد الفرق بالأندية الرياضية 15 ألف و558 فريق "860 حكومي، 1353 عام /أعمال عام، 13345 خاص" عام 2020، مقابل 16 ألف و80 فريق "1165 حكومي، 1462 عام /أعمال عام، 13453 خاص" عام 2019 بانخفاض بلغ 3.2%.