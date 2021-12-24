شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % ارتفاعا بأسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب أمس، في تعاملات محدودة في نهاية العام مع تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ، وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1806.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش، وزاد نحو 0.5 % منذ بداية الأسبوع، فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1807.10 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر، مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأمريكية.

وقال مايكل لانجفورد، المدير في إير جايد لاستشارات الشركات، إن التداول المحدود والشراء بسبب عيد الميلاد يبقيان الذهب فوق مستوى 1800 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 22.87 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 % إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5 % إلى 1854.02 دولار.