شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع 0.08 % مسجلا أقل مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسية، أمس، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.08 % إلى 96.032. وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 لأول مرة منذ 17 ديسمبر.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86 % الأربعاء.

ولم يطرأ تغيّر يُذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63 %.

وتحسنت شهية المخاطرة منذ يوم الإثنين عندما اضطربت الأسواق بسبب فرض الحكومات إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي أوميكرون.

وارتفع اليورو 0.12 % إلى 1.13395 مقابل الدولار.

ولم يطرأ تغيّر يُذكر على الدولار مقابل الين الياباني وسجل 114.17 ين ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله الأربعاء عند 114.37 ين.