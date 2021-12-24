شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية ترتفع لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشدة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس بعد تطورات تبعث على التفاؤل بشأن انخفاض الضرر الاقتصادي للمتحور أوميركون من فيروس كورونا، مما رفع معنويات المستثمرين قبل عطلة عيد الميلاد.

وكانت المكاسب واسعة النطاق مع وجود قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية الكمالية ضمن القطاعات الأفضل أداء، ووفقا لبيانات غير نهائية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 29.15 نقطة أو 0.62 بالمئة ليغلق عند 4725.71 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 127.54 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 15649.43 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 194.73 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 35948.62 نقطة، فيما حقق ستاندرد اند بورز 500 مكاسب لثلاثة أيام على التوالي، بعد انخفاضه في الجلسات الثلاث السابقة لها.

وكان من المتوقع أن تكون أحجام التداول أقل من المعتاد قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد، وستغلق سوق الأسهم يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.