شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تكرم 13 مصنعا محليا متميزا في الجودة 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت أرامكو السعودية أمس 13 مصنعا محليا تميزوا بالأداء الممتاز في تقديم سلع عالية الجودة، خلال حفل جوائز التميز في الجودة للمصنعين المحليين لعام 2021م، الذي نظمته في الظهران.

ويعد هذا الحفل السنوي الذي ينظم للعام الرابع على التوالي من قبل إدارة التفتيش في أرامكو السعودية، كمنصة للارتقاء بالأداء النوعي للمصنعين المحليين إلى المستوى العالمي، من خلال تعزيز ثقافة الجودة في الصناعة المحلية. كما أنه يساعد أيضا على تعزيز المنافسة بين الشركات المصنعة محليا ورفع نسبة توطين المحتوى تحت شعار «صنع في السعودية».

وأكد المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، معتز المعشوق أن من صميم رؤيتنا في أرامكو السعودية أن نحافظ على مستوى عال لسلسلة إمدادات محلية مستدامة مما يسهم في تحقيق أهدافنا كشركة رائدة متكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والاقتصاد الدائري في سبيل تعزيز جودة المنتج السعودي وفق أعلى المعاير العالمية.

وأشار إلى أن هذا الحفل التكريمي والجوائز التي تمنح اليوم للفائزين من المصنعين المحليين، هو امتداد لالتزام الشركة بالجودة والتميز، فضلا عن الإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميا، وسعيا إلى التميز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة.

وعبر الفائزون عن امتنانهم وتشرفهم بهذه الجائزة المرموقة التي تعزز استمراريتهم في تطوير أدائهم لضمان جودة التصنيع.

وصنفت جوائز هذا العام من حيث الجودة إلى ثلاث فئات مختلفة، هي:







الفئة الأولى: شركات التصنيع كبيرة الحجم، وشملت 5 فائزين.



الفئة الثانية: شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشملت 5 فائزين.



الفئة الثالثة: أفضل أداء محسن للجودة، وشملت 3 فائزين.



الجهات المصنعة التي تم تكريمها ضمت:

الفئة الأولى لقطاع شركات التصنيع كبيرة الحجم





المركز الأول لشركة مصنع آسيا للفولاذ المحدودة.



المركز الثاني لشركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب.



المركز الثالث لشركة أرسيلور ميتال العالمية للحديد والصلب.



المركز الرابع للشركة السعودية لأنابيب الصلب.



المركز الخامس للشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات.



الفئة الثانية لقطاع شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم:





المركز الأول شركة إيرني للتجهيزات الشرق الأوسط.



المركز الثاني الشركة المميزة لأعمال الغاز والبترول.



المركز الثالث شركة يوكوجاوا العربية السعودية.



المركز الرابع شركة جي‌ إي للنفط والغاز.



المركز الخامس مصنع شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات المحدودة.



فئة أفضل أداء محسن للجودة: