شكرا لقرائتكم خبر الضمان الصحي يحصل على شهادة الاعتراف الدولي لإدارة الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مجلس الضمان الصحي على شهادة الاعتراف الدولي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، ويكون بذلك أول جهة في المملكة تحصل على الشهادة وفق نموذج EFQM 2020.

وتهدف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM إلى تعزيز التنافسية من خلال تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، حيث إن نموذج EFQM إطار معترف به عالميا يدعم المؤسسات في إدارة التغيير وتحسين الأداء، مما يحقق التقدم والاستدامة بالمنظمة.

وحصل المجلس على الشهادة نتيجة لجهوده بإنجاز عدد من المنجزات وفقا لمحاور المجلس الاستراتيجية، وذلك بالحصول على تقييم هيئة الأمن السيبراني للالتزام بالضوابط بنسبة 80%، وتحقيق نسبة 79% في قياس التحول الرقمي الحكومي، وتصنيف المجلس ضمن أفضل 5 جهات صحية في التحول الرقمي الحكومي.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبوعمارة سعي المجلس نحو التطوير باستكمال تحقيق رحلة الالتزام وفق أعلى معايير الجودة والتميز في مجلس الضمان الصحي، حيث أطلق المجلس عددا من المبادرات خلال عام 2021م تمثلت في اعتماد حزمة المنافع الأساسية، وإطلاق صندوق الضمان الصحي، إضافة إلى البدء بمشاركة مؤشرات التأمين الصحي الخاص وإطلاق مشروع حوكمة البيانات وحماية خصوصية المستفيدين، والوصول لمرحلة الإبداع في معيار النضج الرقمي وفقا لتقييم هيئة الحكومة الرقمية، واعتماد معايير تأهيل شركات التأمين المحدثة، والاعتماد والتصنيف لمزودي الخدمة. وتوج بالحصول على المركز الذهبي لجائزة التميز في إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع السعودية، وفاز بجائزة المؤسسة الرائدة في مجال الصحة الرقمية من زمام «السيفير».