طرح فرص استثمارية في 4 منافذ جمركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عددا من الفرص الاستثمارية في أربعة منافذ جمركية، بأسلوب المزايدة العلنية المفتوحة، حيث ستقام هذه المزايدات في منفذ الدرة، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الحديثة، ومنفذ جديدة عرعر الحدودي.

وأوضحت الهيئة أن المزايدة التي ستقام في منفذ الدرة الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتأجير 6 مكاتب تخليص جمركي، فيما ستقام المزايدة في منفذ حالة عمار الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحا، لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل حلاقة، ومحل غاز، وتموينات غذائية، وكافتيريا، ومجمع تجاري، ومطعم، ومبنى، و24 مكتب تخليص جمركي، كما ستقام المزايدة في منفذ الحديثة الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتأجير 75 مكتب تخليص جمركي، بالإضافة إلى المزايدة، وفي منفذ جديدة عرعر ستقام الأحد 9 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل غاز، ومطعم، ومطعم وجبات سريعة، ومقر صرافة «بنك «، و17 محلا تجاريا، و15 مكتب تخليص جمركي.

وأكدت «الزكاة والضريبة والجمارك» على ضرورة التزام المزايدين بالوثائق المطلوبة في الإعلانات المطروحة للدخول إلى المزاد، إذ أوضحت الهيئة أنه بإمكان المستثمرين الراغبين بالحصول على كراسة الشروط والمواصفات مراجعة إدارة المالية والاستثمار بمقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الواقع في حي المربع بالرياض أو من خلال مراجعة إدارة جمرك المنفذ، كما دعت الهيئة إلى زيارة الصفحة الخاصة بالمنافسات والفرص الاستثمارية.

مزايدة مفتوحة بـ4 منافذ جمركية

منفذ الدرة:

28 ديسمبر 2021، لتأجير 6 مكاتب تخليص جمركي.

منفذ حالة عمار:

9 ديسمبر 2021 ، لتأجير مواقع تجارية و 24 مكتب تخليص جمركي.

منفذ الحديثة:

4 يناير 2022 ، لتأجير 75 مكتب تخليص جمركي.

منفذ جديدة عرعر:

9 يناير 2022، لتأجير مواقع تجارية و15 مكتب تخليص جمركي.