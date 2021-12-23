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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الأحساء وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وقعا مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل مشترك للتعاون البناء في مجال تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في سوق العمل، وإعداد أبناء الأسر الضمانية وتمكينهم من إيجاد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص. وتشمل المذكرة مجال تنظيم الملتقيات الوظيفية وعقد الورش والدورات التدريبية، وبحث فرص التعاون لتطوير القدرات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية، وذلك من خلال إلحاقها بفرص تدريبية نوعية في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز ثقافة ومبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في مجالات التدريب والتوظيف لدى القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 .



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