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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير، ورشة عمل نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بمشاركة نخبة من رجال وسيدات الأعمال والمتخصصين والأكاديميين في مجال الاستثمار. وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة عبدالله الويمني أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المخصصة لقطاع الأعمال بمنطقة عسير، مما سيكون له أثر على التنمية الشاملة المستهدفة بالمنطقة.



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