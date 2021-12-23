شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 23-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.





البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اودن للاستثمار والتنمية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.07%، والعرب على 10.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، 472.2 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 14052 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1137 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 356.5 ألف سهم، 15 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1666 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 356.5 ألف سهم، 15 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1666 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 34 ألف سهم، 1719 سهم، 143 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 499.6 ألف سهم، 105 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، أي فاينانس للاستثمار المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم، 8550 سهم، 718 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينةأعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى عدد 250 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 900 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.02% من أسهم رأس المال. أسهم خزينةأعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى عدد 250 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 900 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.02% من أسهم رأس المال.





مستشفى كليوباترا أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، موافقة مجلس الإدارة على بيع بحد أقصى عدد 16.9 مليون سهم مملوكة للشركة (أسهم خزينة) من خلال الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية.





الشمس للإسكان أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة كايزن للاستشارات للقيام بأعمال تطوير الهيكل الوظيفي للشركة بمبلغ وقدره 380 ألف جنيه، نظرًا لأن لديها أفضل العروض الفنية وأقلها من الناحية المالية، والتعاقد مع شركة بالس كونسالتنسي للقيام بأعمال التسويق والمبيعات لمشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر لحصولها على أفضل العروض المقدمة، وذلك مقابل الحصول على 4% من إجمالي قيمة الوحدة شاملة (ضريبة القيمة المضافة)، واعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 181.5 مليون جنيه إلى 226.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.4 مليون جنيه.





الأهلي المالية للاستثماراتأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (2225) لسنة 2021، والمتضمن في مادته الأولى "وقف شركة الأهلي المالية للاستثمارات عن مزاولة الأنشطة المرخص لها بها لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 23، 27/6/2021".