شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز تتراجع في أوروبا متخطية 20% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 20% خلال تعاملات اليوم الخميس مع تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن 10 ناقلات غاز طبيعي مسال على الأقل تبحر حاليا من الولايات المتحدة إلى أوروبا، في حين توجد 20 ناقلة أخرى تعبر المحيط الأطلسي لكن لم يتم إعلان وجهتها النهائية حتى الآن، ومن المنتظر أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في تقليل تأثيرات تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

يذكر أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت خلال العام الحالي بأكثر من 600% نتيجة تقليص صادرات الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة نتيجة إعادة فتح الاقتصادات التي كانت قد تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي.

كما ساهمت أعمال الصيانة المؤجلة لمنشآت إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا وتوقف محطات الطاقة في ارتفاع الأسعار، فيما تزيد أسعار الغاز في أوروبا بمقدار 13 مثل عن أسعاره في الولايات المتحدة، بينما الأسعار في آسيا أقل كثيرا منها في أوروبا التي أصبحت وجهة رئيسية لشحنات الغاز الطبيعي المسال.

وتراجع سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية اليوم، بنسبة 22% إلى 03ر135 يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء في بورصة أمستردام ليفقد مكاسب الأسبوع الحالي.

وأدى انخفاض سعر الغاز إلى تراجع سعر الكهرباء، حيث انخفض سعر عقود الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 15% إلى 277 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أكبر تراجع للسعر منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما تراجعت أسعار هذه العقود في فرنسا بنسبة 24% اليوم إلى 775 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد وصولها أمس إلى مستوى قياسي قدره 1000 يورو لكل ميجاوات/ساعة.