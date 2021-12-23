تفاهم بين «الدفاع» و«الطاقة» لتطوير مشروعات المتجددة

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ووقع مذكرة التفاهم بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن وزارة الدفاع مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وعن وزارة الطاقة مساعد الوزير حمدان العتيبي.
وتهدف المذكرة إلى دعم وتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في منشآت وزارة الدفاع، وذلك بقيام وزارة الطاقة من خلال فرقها المتخصصة بتقييم الموارد وشبكات النقل وإجراء الدراسات والتقييمات اللازمة بما في ذلك الدراسات البيئية والجيولوجية والهيدرولوجية، وتحديد نوع التقنية وجدوى الاستثمار فيها.
ويأتي توقيع المذكرة استنادا إلى أهمية إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة للطاقة المتجددة والإشراف على المشاريع وتنظيمها في منشآت وزارة الدفاع، وتنفيذ الأعمال التحضيرية السابقة للتطوير مثل اختيار المواقع، وتقييم الموارد، وشبكة النقل، والدراسات البيئية والجيولوجية والهيدرولوجية وأعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.
وتستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50% -لكل منهما- بحلول عام 2030.
أهداف المذكرة
- دعم وتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في منشآت وزارة الدفاع.
- قيام فرق وزارة الطاقة بتقييم الموارد وشبكات النقل وتحديد نوع التقنية وجدوى الاستثمار فيها
- إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة للطاقة المتجددة والإشراف على المشاريع وتنظيمها
- تنفيذ الأعمال التحضيرية مثل اختيار المواقع وتقييم الموارد وشبكة النقل والدراسات وأعمال الطرح والترسية.
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