شكرا لقرائتكم خبر المركز السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز السعودي للاعتماد عقد لقاء تعريفيا لجهات تقويم المطابقة في الرياض بحضور أكثر من 120 من منسوبي جهات تقويم المطابقة في المملكة. واستعرض المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل القعيد خلال اللقاء استراتيجية المركز وخططه المستقبلية ودوره في دعم البنية التحتية للجودة في المملكة بهدف الإسهام في الوصول إلى أفضل عشر دول عالميا في عام 2030 م، مبرزا أهمية الحصول على الاعتماد السعودي، ومقدما شرحا تفصيليا لخدمات المركز لاعتماد المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، إلى جانب خدمة تأهيل وتدريب المقيمين. وأكد القعيد استمرار المركز في تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقـة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الجودة للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.

كانت هذه تفاصيل خبر المركز السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.