شكرا لقرائتكم خبر مهلة عام لتصحيح أوضاع شاحنات النقل على الطرق والاستفادة من الإعفاءات والمزايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة للنقل أن اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر في نشاط شاحنات النقل على الطرق أتاحت الفرصة للأفراد والمنشآت تصحيح أوضاعهم، عبر بوابة نقل الالكترونية والاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة، وذلك خلال عام حيث تنتهي المهلة التصحيحية في 12 ديسمبر 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن موافقة مجلس الوزراء الصادرة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، تتضمن عددا من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري على الطرق ومكافحة ظاهرة التستر فيه.

وأفادت أن الموافقة على هذه المبادرات ستتيح الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون عدد مركبات أعلى من الحد المسموح لهم نظاما من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، كذلك عدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم.

وأفادت الهيئة أن الموافقة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث إنها ستدعم نمو وتطوير القطاع اللوجستي وتحقق أهدافه وترفع من مستوى الجودة والتنافسية فيه، كما أنها ستحمي الناقل النظامي من المنافسة غير العادلة وستدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر في هذا القطاع، مشددة بأنه لا يحق للشاحنات المسجلة كـ (نقل خاص) تقديم خدمات نقل البضائع على الطرق بأجر، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه، مبينة أن هذه المبادرة فرصة لكل الأفراد والمنشآت الذين تشملهم هذه المبادرة من تحويل تسجيل مركباتهم من (نقل خاص) إلى (نقل عام) من خلال بوابة نقل الالكترونية والاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 12 / 12 / 2022.

وأكدت الهيئة أنه بعد نهاية المدة المحددة سيتم قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة فقط، كما ستتم المطالبة بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة نقل، وستمنع المركبات من دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه، كما سيتم اشتراط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).

المبادرة التشجيعية لتحويل مركبات النقل الخاص إلى نقل عام:

تشمل المبادرة:







الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كجم.



العدد المسموح به نظاما 9 للمنشآت و 1 للأفراد.



تحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.



تمكن المبادرة:





التقدم للحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من الهيئة.



إعفاء المتقدمين من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.



عدم ربط عملية إصدار الترخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بها.



بعد نهاية المهلة:





سيتم قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة.



ستتم المطالبة بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة نقل.



سيتم اشتراط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).



مدة المبادرة:





يمكن للأفراد والمنشآت الاستفادة من هذه المبادرة حتى تاريخ 12 ديسمبر 2022.



للاستفادة من المبادرة: