شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة الخميس باستثناء خدمات التعليم والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء هبوط قطاعي الخدمات التعليمية والموارد الأساسية بنسبة 1.21% و1.2%، على التوالي، وتصدرت القطاعات المرتفعة قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.38%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.47%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 1.3%، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.15%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.97%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.51%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.45%، وقفز قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.38%، 0.32%، على التوالي، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.13%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.07%، والعرب على 10.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، 472.2 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 14052 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1137 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.