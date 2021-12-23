شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج "وين" للنقاط فى البريد × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق البريد المصرى برنامج وين "Win" للنقاط والمكافآت وذلك بالتعاون مع شركة دى سكويرز المتخصصة في تصميم وتنفيذ برامج الخصومات والمكافآت الرقمية وشركة برايم للاستشارات المتخصصة فى تطوير الخدمات وتنفيذ خطط التحول وتطوير الكفاءات لمواجهة التحديات المستقبلية، ويقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها عن الخدمة.





ما هو برنامج النقاط والمكافآت "وين" "Win"؟برنامج المكافآت الجديد يعمل على تفعيل نظام تراكمي للنقاط "وينات" بعد كل معاملة يقوم بها العميل باستخدام بطاقات البريد المصري في عمليات الشراء المباشر أو التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى من خلال البطاقات المعتمدة لذلك.





كيف يستفيد العميل من نظام النقاط؟ يستطيع العميل استخدام النقاط "الوينات" المجمعة كوسيلة سداد كلية أو جزئية عند شراء أي من المنتجات والخدمات المقدمة من خلال شبكة من التجار ومقدمي الخدمات المشتركين في البرنامج والتي يزيد عددهم عن 150 تاجر منتشرين في جميع انحاء الجمهورية.





ما هو الهدف من إطلاق برنامج النقاط الخاصة بخدمات البريد؟الهدف من إطلاق البريد برنامج النقاط والمكافآت "وين" "Win" دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمي وسعي البريد نحو تحفيز وتشجيع جميع العملاء على استخدام وسائل الدفع غير النقدى، مؤكدا على أن برنامج النقاط والمكافآت الجديد يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية لعملاء البريد.





كيف يمكن للعميل استخدام نظام "وين" ومتابعة رصيد النقاط؟يتميز "وين" بإصدار قسائم شراء مجانية وكوبونات جوائز وخصومات؛ بناء على مؤشرات أداء تفاعل العميل واستغلاله للخدمات المقدمة من البريد المصري، كما يستطيع العميل متابعة رصيد النقاط الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج ويمكنه استبدال "الوينات" أو قسائم الشراء والخصومات من خلال شبكة متميزة ومختارة من أفضل المحال التجارية والخدمات المختلفة، ويستطيع العميل الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج المكافآت "وين"، والتى تمكنهم من دفع الفواتير وشحن الرصيد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى؛ ومنها الشراء من المحال التجارية بكل سهولة.





ما هو رقم الخط الساخن للاستفسار عن الخدمة والتطبيقات الخاصة بها؟برنامج "وين" للمكافآت يعد نظامًا متكاملًا لدعم عملاء البريد بداية من إتمام الخدمة المقدمة من البريد المصري، مرورًا بتجميع النقاط و والاستفادة من المكافآت المتنوعة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج المكافآت "وين" أو من خلال تطبيق "يالا اب" او الاتصال على الخط الساخن 16789 للاستفسارات والدعم.