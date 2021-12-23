شكرا لقرائتكم خبر عن فى إطار التحول الرقمى.. تطوير الموقع الألكترونى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحة عقدا للتطوير والدعم الفنى للموقع الألكترونى للغرفة مع شركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الألكترونية ـ فى إطار مواكبة الغرفة للمستجدات والمتغيرات التى تشهدها صناعة السياحة والتحول الرقمى.

وقع العقد عن الغرفة عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، وعن شركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الألكترونية، الدكتور حسن صادق رضوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .

وقال عادل المصرى، فى بيان صحفى عقب مراسم التوقيع، إن العقد يستهدف تطوير الموقع الحالى للغرفة، بما يتناسب مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى فى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية.

وأضاف المصرى أن التطوير سيشمل عرض الخدمات التى تقدمها الغرفة سواء لأعضائها الحاليين من الدعم اللوجستى أو التقنى أو ما يحتاجه المستثمرين الراغبين فى الدخول والمشاركة فى صناعة المطاعم والمنشآت السياحية من معلومات وخدمات وتسهيلات.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن التطوير والدعم الفنى للموقع يهدف أيضاً لأن يكون الموقع المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الغرفة والمنشآت الأعضاء التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية وقاعدة البيانات عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.

ونوه إلى جانب استثماره فى التسويق والترويج للمنشآت والمطاعم السياحية لما تقدمه من أنشطة خاصة وأن الموقع فى مراحل تطويره الأولى سيكون باللغتين العربية والإنجليزية ـ على أن يضاف إليهفى مراحله التالية اللغات الأخرى الفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية بوصفها أكثر اللغات تداولاً على مستوى العالم لتعظيم الفائدة لمتصفحيه.

وأوضح المصرى أن الموقع سيتم ربطه بالعديد من البوابات الألكترونية الأخرى السياحية ذات الإرتباط المشترك مثل بوابات وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة ولتكون ذراع أخرى من أذرع مصر للترويج والتسويق والتنشيط للسياحة المصرية.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الموقع سيتناول الحفاظ على المطبخ المصرى وثقافته من خلال إستعراض أشهر الأكلات المصرية ذات الشهرة العالمية ،ولتطوير المنتج السياحي بهدف زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للقطاع السياحي.

ومن جانبه قال الدكتور حسن صادق رضوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الألكترونية، أن الشركة تستهدف من خلال تطوير الموقع الألكترونى للغرفة إبراز أهمية التحول الرقمي على تطوير المنتج السياحي وأثره على تنمية القطاع السياحي المصري .

وأضاف رضوان إلى أن الشركة ستسعى إلى أن يكون الموقع تفاعلياً مع الزائرين، وتقديم المعلومات المتخصصة، والمساعدة فى وضع الإستراتيجيات والخطط التقنية التى تضعها الغرفة لتطبيق التحول الرقمي والعمل على نشر الخدمات الرقمية المستهدفة في المؤسسات السياحية بالإضافة إلى أهمية العمل على إزالة الصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في قطاع السياحة المصرية وتطوير المنتج السياحي المصري في ظل التطورات المتلاحقة لهذه الصناعة خاصة وأن جائجة كورونا كشفت عن مدى الحاجة إلى التحول الرقمى فى صناعة السياحة والعوائد منها .

واختتم رضوان تصريحه قائلاً إن التحول الرقمي أصبح هدفاً إستراتيجياً يجب أن يسعى لتحقيقه عالمنا العربي ليكون بمصاف الدول المتقدمة بهذه الصناعة الكبرى ليحظى بما يستحقه من خلال عودة للسياحة الآمنة، الأمر الذى سيعود على القطاع بعوائد كثيرة أهمها خلق فرص عمل جديدة .