شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المهندس طارق شكرى رئيسا لغرفة التطوير باتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، عن فوز المهندس طارق شكري رئيساً، والمهندس هاني العسال ومحمد المنشاوي، وكيلين، والمهندس إمجد حسانين عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس باسل شعيرة عضو المكتب التنفيذي، وعبير عصام عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة تنمية وتطوير الصعيد.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.