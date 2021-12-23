شكرا لقرائتكم خبر عن "الحقيل" يرعى النسخة الثانية لمؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مختصون يرصدون تحديات الاستثمار في القطاع العقاري وأدوات تعزيز النمو

يرعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبد الله الحقيل، النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري"، المقام خلال الفترة من 29 -31 ديسمبر، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور مستقبل القطاع العقاري في المملكة الذي يتضمن موضوعات عن دور القطاع العام في تنظيم وتحفيز نمو القطاع العقاري، والتوجهات المستقبلية للقطاع العقاري في المملكة وفق رؤية 2030، وتكامل الجهات في تعزيز مستقبل العقار ومشاريع التطوير العقاري الواعدة في المملكة.

وفي الجلسة الثانية يناقش المشاركون محور الأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري والحلول القانونية في الأنظمة العقارية وأثرها في زيادة شفافية السوق العقارية، وسُبل حل النزاعات العقارية، وأبرز التحديات والحلول القانونية المتاحة لفض النزاعات العقارية، ودور التشريعات في مكافحة الممارسات المخالفة في القطاع العقاري.

فيما تتناول الجلسة الثالثة محور الاستثمار في القطاع العقاري الواقع والتحديات، من جانب أثر بيانات الصفقات العقارية في اتخاذ القرارات، وأدوات تعزيز نمو الاستثمارات العقارية، ودور المؤشرات العقارية في جذب الاستثمارات، والتقييم وأثره في تنمية الاستثمارات العقارية.

كما يتم في اليوم الثاني من جلسات المؤتمر مناقشة المشاركين في الجلسة الرابعة لمحور التوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، ليتطرقوا للابتكار وريادة الأعمال في القطاع العقاري، وتحديات التسويق والوساطة العقارية لممارسي العمل الحر، وفرص العمل الحر بالقطاع العقاري، وأثر توطين المهن العقارية علـى السوق العقاري.

في حين تتناول الجلسة الخامسة محور الاستدامة في القطاع العقاري، حيث يتحدث المشاركون عن استقرار الملكية العقارية، والتعايش السكني المشترك، ودور إدارة المرافق في استدامة العقار والاستدامة في المباني الاستثمارية، فيما يتطرق المتحدثون في الجلسة السادسة والأخيرة في المؤتمر إلى محور التقنية العقارية من حيث الاستفادة من البيانات في تطوير التقنيات العقارية وأبعاد الشراكة التقنية في ضبط السوق العقاري وأثر التقنية في رفع كفاءة وجودة القطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات العقارية الإلكترونية.

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

ويأتي مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني" ضمن دور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والتسجيل العيني للعقار ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالقطاع العقاري، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.