شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.07% بجلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 14052 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.