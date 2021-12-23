شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس أحمد حلمى رئيسا لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، عن فوز المهندس أحمد حلمي رئيساً، والمهندس طارق حبشي والمهندس علي البدري، وكيلين، والمهندس محمود أبو شوشة، والمهندس عمرو عرنسة أعضاء هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس أحمد حلمي مرشح الغرفة في مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.