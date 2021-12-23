شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمد عبد السلام رئيساً لغرفة صناعة الملابس لدورة 2021-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية بتشكيله الجديد، جلسة إجرائية اليوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة مكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2021-2025.

وأسفرت الانتخابات عن فوز بالتزكية كل من الدكتور محمد عبد السلام بمنصب رئيس مجلس ادارة الغرفة، والمهندس محمد الصياد والأستاذ حمدي الطباخ كوكيلين للغرفة، والأستاذ محمد قاسم ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، والأستاذة بهية نظيم والأستاذ احمد فوزي أعضاء هيئة المكتب.

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيـذية، يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا،