شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح مركز مراقبة لهيئة البريد لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز مراقبة وتشغيل الخدمات التابع للهيئة القومية للبريد؛ حيث يهدف المركز إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات في جميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها. رافقه في الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان المركز يسهم فى تمكين البريد المصري من مراقبة انتظام عمليات تقديم الخدمات للمواطنين بكافة مكاتب البريد البالغ عددها نحو أكثر من 4000 مكتب بريد كما انه يتيح الكشف عن الاعطال لحظيا بالاعتماد على أحدث التقنيات وايجاد حلول لها؛ حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضمان حصول المواطنين على خدمات متميزة، وفي اطار تنفيذ خطة طموحة لتحقيق التحول الرقمي بالبريد للمصري والاعتماد على الحلول التكنولوجية لرفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات؛ مشيرا الى استمرار العمل فى التطوير الشامل للبريد المصرى فى ظل الدور الحيوى الذى يقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري حاليا بهدف تعزيز قدرات البريد المصري نحو تطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا الي ان افتتاح المركز يعد خطوة كبيرة نحو تحسين مستوي الخدمات المقدمة وقياس جودتها حيث انه مزود بأحدث البرامج والنظم التكنولوجية التي تساهم فى اكتشاف اعطال الشبكات علي مدار 24 ساعة في جميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية ومراكز البيانات وتحديدها بدقة، كما يوفر المركز حلول استباقية لجميع مشاكل والاعطال بما يوفر الوقت المستغرق في البحث عن اي مشكلة.

هذا وقد استمع الدكتور عمرو طلعت الى شرح تفصيلي من المهندس ايهاب ابوبكر نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للتحول الرقمي حول المركز ودوره في المراقبة والتحكم حيث انه يقوم بالتحكم والمراقبة في اكثر من 4000 راوتر (موجه شبكه) واكثر من 800 سيرفر (خوادم) بالإضافة الى مراقبة عدد 15000 جهاز طرفى.

وخلال جولته الافتتاحية؛ التقي الدكتور عمرو طلعت وفد بريد الكونغو فى اطار تواجده فى مصر لتفعيل اتفاقية التعاون بين البريد المصري وبريد الكونغو في الخدمات المالية والبريدية والتكنولوجيا المالية الرقمية ، حيث اوضح الوفد الكونغولي التعاون مع البريد المصري في تقديم الدعم الكامل للبريد الكونغولي للاستفادة من تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.