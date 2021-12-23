شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد زيادة استثنائية لسعر شراء القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكلٍ استثنائي للموسم الزراعي 1444/1443هـ، وبواقع 100 ريال للطن، ليُضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالاً للطن. وأوضحت المؤسسة، أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص الدولة - حفظها الله- بتمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخرًا، إضافةً إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلًا للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تُحدّدها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.