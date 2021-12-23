شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المشروعات البترولية بصعيد مصر ×21 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات القومية الجديدة فى محافظات الصعيد ومنها مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط وفيما يلى أهم المشروعات البترولية بمنطقة الصعيد.

1- مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

2- ما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول

3-طرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادى بالبحر الأحمر عقب اطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018 والتي أدت لإصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 2ر5 مليار جنيه تمثل حوالى 330 مليون دولار .

4- يبلغ متوسط انتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادى ما يزيد عن 21 ألف برميل يومياً.

5- تم زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 5ر6 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن .

6- تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية ، حيث تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بحوالي 2500 طن ، وبإجمالى استثمارات 70 مليون جنيه .

7- تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 2ر1 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم .

8- من أهم مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعى ، حيث تم إضافة 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليار جنيه بإجمالى أطوال 8 آلاف كم .

9-تحقيق زيادة 3 أضعاف في عدد الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعى من 575 ألف وحدة عام 2014إلى حوالى 7ر1 مليون وحدة سكنية في نهاية العام الحالي .

10- ودور قطاع البترول في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الغاز الطبيعى لقرى الصعيد ضمن المبادرة حيث من المستهدف توصيل الغاز إلى 902 قرية بالصعيد من إجمالي 1436 قرية بالمبادرة بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توصيلها إلى حوالى 3 مليون وحدة ، بما يخدم اكثر من 10 مليون مواطن بهذه القرى .

11- زيادة معدلات التوصيل للمنشآت الصناعية والتجارية من حوالى 9ر1 ألف عميل الى 3ر4 ألف عميل .

12- تم توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد لأول مرة بتكنولوجيا الغاز المضغوط لخدمة أهالى المحافظة .

13- بلغ عدد المحطات الجديدة بمحافظات الصعيد 372 محطة بإستثمارات 5ر2 مليار جنيه ليبلغ عدد المحطات 1086 محطة .

14- وفيما يخص محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود بلغ عدد المحطات الجديدة 77 محطة بإستثمارات مليار جنيه ليصل الاجمالى الى 89 محطة بزيادة ستة أضعاف .

15- خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الجارى تنفيذها بعدد 185 محطة ، تم تشغيل 55% منها وجارى تنفيذ الباقى .

16- إضافة 50 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بإستثمارات 170 مليون جنيه ليصل الإجمالى الى 1203 مركزاً .

17-بلغ اجمالى استثمارات مشروعات تكرير وتصنيع البترول بلغت 5ر7 مليار جنيه .

18-تتمثل في مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز ومجمع إنتاج البنزين في مصفاة أسيوط لتكرير البترول.

19- إجمالي الإستثمارات التي تم تنفيذها بالصعيد خلال الفترة من 2014/2015 حتى نوفمبر 2021 في مختلف الأنشطة البترولية بالصعيد بلغ 34 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 57 مليار جنيه إستثمارات مشروعات جاري تنفيذها حتى عام 2023 .

20- إجمالي انتاج مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين ، فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال الى الجنوب ، كما يعظم المجمع الذى تم تنفيذه بأيادى مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة انبى وبتروجت الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح إستثمارات جديدة بمحافظات الصعيد ، بالإضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد ، ويبلغ اجمالى استثمارات المشروع نحو 450 مليون دولار مايعادل 2ر7 مليار جنيه .

21- انتاج مصر من البنزين محلياً ارتفع منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 9ر3 مليون طن الى 6 مليون طن في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة الى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالأسكندرية .