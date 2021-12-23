شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع زيادة التفاؤل بشأن توقعات الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.08 بالمئة إلى 96.032. وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 لأول مرة منذ 17 ديسمبر كانون الأول.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86 بالمئة أمس الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63 بالمئة.