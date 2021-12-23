شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات محدودة في نهاية العام مع تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1806.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش، وزاد نحو 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1807.10 دولار.

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.