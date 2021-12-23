شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ما جاء فى قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 2400 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس القومى للاجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط تطبيق قرار الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص بداية يناير 2022 بواقع 2400 جنيه .

الهدف من قرار الحد الادنى للاجور

الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، متابعه أن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.



أبرز ما جاء فى القرار أبرز ما جاء فى القرار

1-الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2400 جنيه شهريا.

2 تصل قيمة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

• بدء سريان قرار الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2022

3- القرار إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية

4- وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى

5- تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثاء

6-حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بالحد الادنى للاجور من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

7-التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

8-تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء،

9- القطاعات المستثناة هى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة

10- إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور.