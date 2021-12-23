شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات بصعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد صعيد مصر تطويرا كبيرا في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي ومحطات التحويل وفيما يلي أهم معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وخطة تحويل السيارات للغاز الطبيعي بصعيد مصر.

-تحقيق زيادة 3 أضعاف في عدد الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعى من 575 ألف وحدة عام 2014إلى حوالى 1.7مليون وحدة سكنية في نهاية العام الحالي

- دور قطاع البترول في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الغاز الطبيعى لقرى الصعيد ضمن المبادرة حيث من المستهدف توصيل الغاز إلى 902 قرية بالصعيد من إجمالي 1436 قرية بالمبادرة بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توصيلها إلى حوالى 3 مليون وحدة ، بما يخدم اكثر من 10 مليون مواطن بهذه القرى .

-زيادة معدلات التوصيل للمنشآت الصناعية والتجارية من حوالى 9ر1 ألف عميل الى 3ر4 ألف عميل .

- تم توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد لأول مرة بتكنولوجيا الغاز المضغوط لخدمة أهالى المحافظة .

- بلغ عدد المحطات الجديدة بمحافظات الصعيد 372 محطة بإستثمارات 5ر2 مليار جنيه ليبلغ عدد المحطات 1086 محطة.

-فيما يخص محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود بلغ عدد المحطات الجديدة 77 محطة بإستثمارات مليار جنيه ليصل الاجمالى الى 89 محطة بزيادة ستة أضعاف

- خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الجارى تنفيذها بعدد 185 محطة تم تشغيل 55% منها وجارى تنفيذ الباقى .

- إضافة 50 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بإستثمارات 170 مليون جنيه ليصل الإجمالى الى 1203 مركزاً .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع انتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط ، حيث استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع انتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.