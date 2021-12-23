شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التعاقد مع شركة التأمين.. 7 خطوات لاختيار الوثائق المناسبة لحماية حقوقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى زيادة تغطيات التأمين الإجباري لتوفير مظلة التأمين لأكبر عدد من المواطنين، سواء التأمين على الحياة والذي يغطي لورثة المؤمن التغطية التأمينية وتوفر تأمينات الأشخاص حماية الإنسان ومن يعولهم ماديًا أو التأمين على الممتكات، وتقدم الهيئة أبرز 7 خطوات قبل اختيار الوثيقة المناسبة للمواطن، وهم:

1- تأكد من أن شركة التأمين أو الفرع التابع لها مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التأمين، من خلال الإطلاع على الشركات المسجلة بالهيئة.

2- حال تعاملك مع وسيط تأميني يمثل شركة تأمين أو أكثر تحقق من تسجيله بالهيئة من خلال الإطلاع على الكارنيه الصادر له لممارسة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- تأكد قبل اتخاذ قرار الشراء أنك قد أطلعت على المنتجات والخدمات التأمينية المتاحة بسوق التأمين المصري لتختار منها ما يناسبك من خلال المواقع الإلكترونية للشركات وتحقق من كافة المعلومات والبيانات الأساسية للشركة.

4- قم بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بك أو بالشئ موضوع التأمين بدقة وصدق ومنتهى حسن النية وذلك تجنبًا لبطلان الوثيقة وضياع حقك في المطالبة بالتعويض.

5- لا تقم بالتوقيع على أية نماذج فارغة أو غير متكملة البيانات مطلوبة للحصول على التأمين لضمان حقوقك التأمينية مستقبلًا.

6- اقرأ مشروع عقد التأمين (وثيقة التأمين) جيدًا وبشكل دقيق وتعرف على التغطيات التأمينية وشروط الوثيقة واقرأ بحرص شديد شروط سقوط الحق والإلغاء والتصفية والاستثناءات قبل التوقيع على عقود التأمين.

7- تأكد من صحة البيانات الواردة بوثيقة التأمين بعد إصدارها على سبيل المثال البيانات الشخضية، تاريخ سريان التغطية التأمينية، شروط التأمين، بيانات الشئ موضوع التأمين، مع الإطلاع جيدًا على الإجراءات الواجب عليك اتباعها عند حدوث الحادث المؤمن ضده لضمان حقك في الحصول على التعويض علاوة على الحذر من إصدار توكيلات عامة لأي شخص لا تربطه بك صلة في شأن إنجاز التعاملات التأمينية.