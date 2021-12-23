شكرا لقرائتكم خبر عن رست تك توداي: المملكة تعزز وجودها الدولي في قطاع التكنولوجيا المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المملكة تعيد ابتكار نظامها الأساسي للبث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالكامل من أجل التفاعل والتواصل الأمثل مع إتاحة الوصول الرقمي من أي مكان في العالم

أكد موقع «رست تك توداي» العالمي أن المملكة بدأت في الاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية أو (الفنتك) بشكل لافت، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث ستجمع النسخة الأولى من قمة «فاينوفيكس» الرائدة حول الابتكار والتميز في الخدمات المالية بين أفضل العقول في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

وقال الموقع: «من بين وجود أكثر من 15 من المستقبليين في المجال، الذين سيشاركون بدراسات حالة قوية لتتعلم منها، ستتصدر المملكة أخبار قطاع التكنولوجيا المالية في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2022 خلال قمة فاينوفيكس».

وتسلط القمة، التي تحمل عنوان «إطلاق العنان لقوة مشهد التكنولوجيا المالية في المملكة» الضوء على كل ما يتعلق بتسخير التكنولوجيا في زيادة الكفاءة من حيث صلتها بتحقيق توقعات العملاء، إضافة إلى رصد التغير الذي يسود مشهد منتجات التكنولوجيا المالية، والمنافسة في الخدمات المالية، والسياسات واللوائح الحكومية ودور أصحاب المصلحة.

وقال الموقع: «المملكة تعيد ابتكار نظامها الأساسي للبث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالكامل، من أجل التفاعل والتواصل الأمثل مع الوصول الرقمي الكامل من أي مكان في العالم».

ويمكن للحاضرين توقع أكثر من 15 متحدثا ضيفا، والتفاعل مع أكثر من 400 مندوب، وخمس حلقات نقاش على الأقل، و8 ساعات عمل للتواصل، و5 جلسات رئيسية أو أكثر خلال القمة.

وتمتد الرؤى عبر الموضوعات الثورية، والتي تشمل، الجوانب التكنولوجية الرائدة لرؤية السعودية 2030، وتوقعات السنوات العشر القادمة من البيئة المصرفية الديناميكية، ومستقبل الذكاء الاصطناعي والأتمتة في الخدمات المالية، والابتكار المفتوح والشراكات الإستراتيجية، والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات متعددة القنوات، والتطور المقبل لقطاع المدفوعات، والتمويل المضمن وغير المرئي، وتقنيات العصر الجديد.