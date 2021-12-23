شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات ريال «إنفاق المستهلكين» عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 ديسمبر الحالي، بلغت نحو 9.048 مليار ريال، مقارنة بـ 10.010 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، منخفضة بنسبة 9.6 %، فيما بلغ عدد العمليات 113.088 مليون عملية، مقابل 120.149 مليون عملية، متراجعة بنسبة 5.9 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع المطاعم والمقاهي الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة عمليات بلغت 1.302 مليار ريال، مقابل 1.385 مليار ريال، بانخفاض قدره 6 %، فيما تراجع عدد العمليات بنحو 4.2 %، مسجلا 33.192 مليون عملية، مقابل 34.635 مليون عملية.

ووفقا للتقرير، جاء قطاع الأطعمة والمشروبات في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.282 مليار ريال، مقابل 1.462 مليار ريال، متراجعة بنسبة 12.3 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 4.4 %، مسجلا 26.771 مليون عملية، مقابل 28.002 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 897.852 مليون ريال، مقابل 998.908 مليون ريال، منخفضا بنسبة 10.1 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية، مسجلا 706.350 مليون ريال، مقابل 803.781 مليون ريال، متراجعا بنسبة 12.1 %، فيما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 642.984 مليون ريال، مقابل 702.169 مليون ريال، منخفضا بنسبة 8.4 %.

وبحسب التقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 590.314 مليون ريال، مقابل 627.885 مليون ريال، متراجعا بنسبة 6 %.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 2.984 مليار ريال، مقابل 3.208 مليار ريال، منخفضة بنسبة 7 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.429 مليار ريال، مقابل 1.552 مليار ريال، متراجعة بنسبة 8 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 486.022 مليون ريال، مقابل 538.516 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه منخفضة بنسبة 9.7 %، بينما بلغ عدد العمليات 5.249 مليون عملية، مقابل 5.533 مليون عملية، بانخفاض قدره 5.1 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 327.282 مليون ريال، مقابل 364.478 مليون ريال، متراجعة بنسبة 10.2 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 297.567 مليون ريال، مقابل 318.008 مليون ريال، منخفضة بنسبة 6.4 % على أساس أسبوعي.