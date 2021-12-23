شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي عبر إحدى الشركات المتخصصة في مجال شحن الحاويات، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات المملكة من البتروكيماويات في المنطقة، وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ السعودية

ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي، والتي تشمل نحو 100 حاوية قياسية أسبوعيا، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين. كما يأتي ضمن خطط «موانئ» لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد. وتُعد هذه الخطوة استكمالا واستمرارا للمبادرات والشراكات الإستراتيجية التي أطلقتها «موانئ» مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، ومواصلة لخدمات الشحن الملاحية التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية، بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم، وذلك ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030. ويدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي، خطط توسع المملكة في ربط موانئها بموانئ ودول شرق أفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها. وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليميا وضمن أفضل 10 موانئ عالميا، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها «موانئ» لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ 30 عاما، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 ٪ لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.