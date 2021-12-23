شكرا لقرائتكم خبر عن 11 خدمة تقدمها أمانة اللجان الزكوية والضريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المشاركون في ورشة عمل أعمال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، التي نظمتها غرفة الشرقية، عن 11 خدمة تقدمها الأمانة، فيما تناولت الورشة التي تحدث فيها كل من فواز العكاسي رئيس قسم الدراسات لنزاعات اللجان الابتدائية للأمانة، وخولة البهيجان محلل زكاة وضريبة دخل الأمانة العامة للجان، الخدمات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، والمشاريع والمبادرات، فيما أدار اللقاء رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عضو غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات حمد الحماد.

وقالت محلل زكاة وضريبة الأمانة العامة للجان خولة البهيجان: إن الأمانة تقدم 11 خدمة تتمثل في الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى وتبادل مذكراتها وتجهيزها، ودراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي القانونية والمحاسبية والفنية وإعداد التقارير لعرضها على اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وتقديم الدعمين القانوني والإداري للجان قبل عقد الجلسات وأثناءها​، وصياغة مسودة القرارات الصادرة عن اللجان، وتسبيبها وفقا لما نصت عليه الأنظمة ذات الصلة، وإبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. وأضافت أن من ضمن الخدمات إجراء البحوث والدراسات والاستشارات القانونية والفنية والمحاسبية، واستخراج المبادئ القضائية من قرارات اللجان للحد من التباين بين القرارات الصادرة من اللجان، وتصنيف القرارات التي تصدرها اللجان وتبويبها، تمهيدا لنشرها، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات قياس أداء اللجان المعتمدة والمستهدفات الموضوعة، وإعداد إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي، وتوعية المتعاملين والأطراف ذات العلاقة بالأحكام المتعلقة بالأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، وآلية تقديم الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عنها.

وقال رئيس قسم الدراسات لنزاعات اللجان الابتدائية للأمانة فواز العكاسي، إن خدمات الموقع الإلكتروني أهمها: تقديم الدعاوى ودراسة الدعوى وتبادل المذكرات، والتنازل عن الدعوى، واختيار وتعديل مواعيد الجلسات، وصياغة واستلام القرارات، وإضافة وكيل، وقياس رضا المتعاملين، بالإضافة إلى تقديم طلبات الاعتراض والاستئناف.

ونوه بتوافر خدمة التقاضي عن بُعد في مقر دوائر اللجان الضريبية والجمركية في 10 قاعات و14 فرعا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيرا إلى 18 هدفا مستقبليا تسعى الأمانة لتحقيقها في 2022 - 2023.