شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مليون و143 ألف عدد المواليد الذكور عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المواليد الذكـور بلغ مليون و143 ألف و611 مولود عام 2020، مقـابل مليون و179 ألف و33 مولود عام 2019، بنسبة انخفـاض بلغت 3٪، وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2020 وهى نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2019.

وأضافت البيانات الواردة فى النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، أن عدد المـواليد الإنـاث بلغ مليون و91 ألف و715 مولود عام 2020، مقـابل مليون و125 ألف و799 عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3٪.

وبلغ عدد مواليد الحضر مليون و142 ألف و864 مولود عام 2020، مقابل مليون 240 ألف و549 مولود عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 7.9٪، وبلغ عدد مواليد الريف مليون و92 ألف و462 مولود عام 2020، مقابل مليون و64 ألف و283 مولود عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6٪، بلغ معدل المواليد بالحضر 26.5 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 29.3 لكل ألف من السكان عام 2019، بانخفاض بلغ 2.8 لكل ألف من السكان، بلغ معدل المواليد بالريف 19 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 18.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع بلغ 0.2 لكل ألف من السكان.