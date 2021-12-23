شكرا لقرائتكم خبر عن نفذ بأيادى مصرية.. 7 معلومات عن مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
1- إجمالى إنتاج المشروع 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالى إنتاج مصر من البنزين.
2- المشروع يغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين.
3- المشروع له دور فى تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب.
4- يعظم المجمع الذى تم تنفيذه بأيادى مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة انبى وبتروجت الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح إستثمارات جديدة بمحافظات الصعيد.
5- ساهم فى توفير فرص عمل لأبناء الصعيد.
6- اجمالى استثمارات المشروع تبلغ نحو 450 مليون دولار مايعادل 2ر7 مليار جنيه .
7- إلتزام المشروع وتوافقه بيئياً.
وارتفع انتاج مصر من البنزين محلياً منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 9ر3 مليون طن إلى 6 مليون طن فى ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة الى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالأسكندرية.