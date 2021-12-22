تعيينات في الإدارة التنفيذية لـ«أكوا باور»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة أكوا باور أمس عن تغييرات وتعيينات جديدة في فريق الإدارة التنفيذية.

وأوضحت في بيان لها، أن راجيت ناندا سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ اعتبارا من يناير 2022، ليتابع مسيرته المهنية خارج الشركة، فيما سيتولى كاشف رانا، المدير المالي الذي شغل هذا المنصب لأكثر من 8 سنوات وقاد الشركة بنجاح خلال مرحلة الإدراج العام، منصب إدارة المحافظ مع استمراره في منصب المدير المالي. وسيوفر ناندا دعما استشاريا لرانا لبضعة أشهر، تسهيلا لمباشرة مهام المنصب الجديد.

وأشارت إلى انضمام عبدالحميد المهيدب لفريق الإدارة المالية، الذي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لشركة “نور للطاقة 1” في الإمارات. وسيتولى المهيدب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة منصب نائب المدير المالي الذي تم استحداثه مؤخرا، على أن يبدأ بممارسة مهامه رسميا اعتبارا من 1 مارس 2022. ويتمتع المهيدب بخبرة تزيد عن 13 عاما في “أكوا باور” في مجال تمويل الشركات وكذلك المناصب التجارية، ويدير حاليا أحد أكبر المشاريع وأكثرها تعقيدا من الناحية التقنية في تاريخ الشركة.

وذكرت أنه تم تعيين كلايف تورتون رئيسا تنفيذيا للاستثمار، والقادم من شركة “فيستاس” حيث كان يشغل منصب رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وخلال فترة توليه هذا المنصب، أشرف تورتون على طاقم من الموظفين يضم 3,500 موظف، وأسهم في توسيع نطاق عمليات “فيستاس” لتغطي أسواقا مثل الهند وفيتنام وأستراليا وسريلانكا وتايوان واليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان إن راجيت ناندا كان الشخص المناسب في المكان المناسب، نظرا للأدوار المختلفة التي اضطلع بها أولا كمدير مالي ثم كرئيس تنفيذي للاستثمار، وبعدهما كرئيس تنفيذي لإدارة المحافظ، وهي أدوار أسهمت بشكل جوهري في دفع مسيرة أكوا باور نحو المزيد من النجاحات والنمو.

وتابع، أرحب بكلايف تورتون وعبدالحميد المهيدب ضمن فريق الإدارة التنفيذية، وكلاهما يملك خبرة واسعة، ما يجعلهما إضافة قيمة إلى فريق الإدارة التنفيذية العليا.