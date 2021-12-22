فيصل بن خالد: وعد الشمال بيئة خصبة لتحقيق طموحات الوطن والمواطن

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وقال خلال زيارته لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات «تجسد مدينة وعد الشمال بيئة خصبة لتحقيق طموحات المواطن في العيش برفاهية، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحمله ذلك من توليد للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب ما تحمله المدينة من أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تنعكس على حياة الفرد بشكل ملموس وتوفير مصدر دخل لأبناء الوطن، خصوصا أبناء منطقة الحدود الشمالية، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم؛ مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030».
وعد مدينة وعد الشمال ترجمة لرؤية 2030، التي تسعى للاستفادة المثلى من الموارد المعدنية غير المستغلة بالمملكة، مؤكدا حرصه على تقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وتوسع الأعمال في المنطقة.
وشاهد الأمير فيصل بن خالد عرضا مرئيا وثائقيا عن شركة وعد الشمال، وعرضا آخر عن تقدم وتطور الأعمال بالشركة، وتضمن العرض أهم برامج التدريب والتوظيف لاستقطاب وتطوير الشباب السعودي، خاصة أبناء منطقة الحدود الشمالية للعمل في الشركة، واطلع على جهود معادن في مجال المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها التنموية.
مدينة وعد الشمال
- أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة
- تنتج معادن وعد الشمال للفوسفات 3 ملايين طن من الأسمدة
- أبرز المنتجات: فوسفات ثنائي الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم الأسمدة الفوسفاتية
- تنتج معادن وعد الشمال 22 ألف طن من المنتجات التحويلية
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