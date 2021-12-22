شكرا لقرائتكم خبر 6 مذكرات لرفع كفاءة قطاع التطوير العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 6 مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تسريع الأعمال، بهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين لتنفيذ المشاريع السكنية بكفاءة عالية، وتقديم عدد من الخدمات للمطورين العقاريين، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير. وتأتي المذكرات امتدادا لما سبق تقديمه من الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الأعمال في القطاع العقاري السكني. ومثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة وادي الأعمال ووقعها المدير العام للشركة مهند سالم، كما وقعت شركة بيت المنشآت للاستثمار مذكرة أخرى مثلها المدير العام للشركة بحر الحربي، ومع شركة ريادة الأداء ووقعها المدير التنفيذي بسام عبدالله الخراشي، ومذكرة مع شركة مبدعون الجودة ووقعها المدير العام عبدالله النزاوي. المذكرة مع:





شركة وادي الأعمال



شركة بيت المنشآت للاستثمار



شركة ريادة الأداء



شركة مبدعون الجودة



كانت هذه تفاصيل خبر 6 مذكرات لرفع كفاءة قطاع التطوير العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.