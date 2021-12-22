إطلاق خدمة شحن بين المملكة وجيبوتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي عبر شركة «ترانسمار»، الشركة المتخصصة في مجال شحن الحاويات، في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات المملكة من البتروكيماويات في المنطقة، وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ السعودية.

ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي، والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعيا، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبريات الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.

كما يأتي ضمن خطط «موانئ» لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.

الهدف:







تعزيز صادرات البتروكيماويات



زيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع



خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي