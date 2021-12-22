شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة شحن بين المملكة وجيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي، والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعيا، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبريات الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.
كما يأتي ضمن خطط «موانئ» لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.
الهدف:
- تعزيز صادرات البتروكيماويات
- زيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع
خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي
- عبر شركة ترانسمار
- بين ميناءي جدة وجيبوتي
- تشمل +100 حاوية قياسية أسبوعيا
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق خدمة شحن بين المملكة وجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.