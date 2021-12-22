شكرا لقرائتكم خبر التجوال المحلي يغطي 5737 قرية وهجرة بمنطقتي مكة والباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي، التي ستغطي 5737 قرية وهجرة بمنطقتي مكة المكرمة والباحة، عقب إطلاق الخدمة في مناطق عسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، في مراحلها السابقة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرمة، و936 قرية وهجرة في منطقة الباحة، لافتة إلى أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر، بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الحالي (2021)، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية «stc»، وشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» في نهاية أغسطس الماضي.

وتمكن هيئة الاتصالات مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يذكر أن خدمة «التجوال المحلي» تمكن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

خدمة التجوال المحلي

المرحلة الخامسة:







مكة المكرمة 4801 قرية وهجرة



الباحة 936 قرية وهجرة



المرحلة الرابعة:

تغطي 3142 قرية وهجرة





المدينة 1857 قرية وهجرة



حائل 824 قرية وهجرة



تبوك 461 قرية وهجرة



المرحلة الثالثة:

تغطي 691 قرية وهجرة





الشرقية 422 قرية وهجرة



الحدود الشمالية 124 قرية وهجرة



الجوف 145 قرية وهجرة



المرحلة الثانية:





الرياض 2315 قرية وهجرة



القصيم 572 قرية وهجرة



المرحلة الأولى:





منطقة عسير



إجمالي المستهدف





+ 21 ألف قرية وهجرة



خدمة التجوال المحلي: