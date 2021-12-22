التجوال المحلي يغطي 5737 قرية وهجرة بمنطقتي مكة والباحة

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وأوضحت الهيئة أن المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرمة، و936 قرية وهجرة في منطقة الباحة، لافتة إلى أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر، بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الحالي (2021)، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية «stc»، وشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» في نهاية أغسطس الماضي.
وتمكن هيئة الاتصالات مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.
يذكر أن خدمة «التجوال المحلي» تمكن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.
خدمة التجوال المحلي
المرحلة الخامسة:
- مكة المكرمة 4801 قرية وهجرة
- الباحة 936 قرية وهجرة
المرحلة الرابعة:
تغطي 3142 قرية وهجرة
- المدينة 1857 قرية وهجرة
- حائل 824 قرية وهجرة
- تبوك 461 قرية وهجرة
المرحلة الثالثة:
تغطي 691 قرية وهجرة
- الشرقية 422 قرية وهجرة
- الحدود الشمالية 124 قرية وهجرة
- الجوف 145 قرية وهجرة
المرحلة الثانية:
- الرياض 2315 قرية وهجرة
- القصيم 572 قرية وهجرة
المرحلة الأولى:
- منطقة عسير
إجمالي المستهدف
- + 21 ألف قرية وهجرة
خدمة التجوال المحلي:
- تمكن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms)
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