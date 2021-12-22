جمعية رأس المال الجريء تصدر نموذجا لتسهيل الاستثمار في الشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة اليوم، وبدعم من صندوق «STV»، أكبر صندوق لرأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إصدار نموذج «مذكرة الشروط الأساسية»، التي تعد وثيقة أساسية تبنى عليها مفاوضات التمويل، وتشمل أهم البنود الشائعة في مختلف البيئات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق التقرير صادر عن منصة «MAGNiTT»، فإن 43% من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرون أن من أهم المكونات في رحلة الجولات الاستثمارية هي مذكرة الشروط الأساسية، وهي عبارة عن اتفاقية غير ملزمة تلخص شروط وأحكام الاستثمار.

وفي ضوء هذه التحديات ومن أجل دعم عمليات الاستثمار الإقليمية، قررت جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصندوق «STV»، الإعلان عن إصدار نموذج مذكرة الشروط الأساسية، بما يتناسب مع البيئة التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من شركة «ليثم آند واتكنز»، ومكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة، ليتسنى لأي رائد أعمال في هذه المنطقة الاستفادة منها.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة قصي السيف «يسعدنا الإعلان عن إصدار مذكرة الشروط الأساسية، آملين أن تحقق الهدف المرجو منها، وهو تمّكين مستثمري رأس المال الجريء عند عقد الشراكات مع رواد الأعمال لبناء مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف «تعمل الجمعية كذلك على مشروع واعد وهو إعداد سلسلة من الوثائق الاسترشادية، لتقليل الوقت والتكلفة المستهلكة في إتمام المعاملات، ودعم تسارع استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة».